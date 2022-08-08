Новый вид генипавируса выявили у 35 жителей Китая

Новый вид генипавируса способен заражать и животных, и людей. По данным сайта The Paper, его обнаружили у 35 жителей КНР.

Среди основных симптомов — лихорадка, слабость и кашель. Ученые пока не выяснили, передается ли вирус от человека к человеку.

О существовании нового вида генипавируса рассказали в статье медицинского журнала Новой Англии. Открытие сделали ученые из Китая и Сингапура. Новый вид назвали Ланъе (LayV). Геном этого типа генипавируса состоит из 18 402 нуклеотидов. Он схож с другими пятью типами генипавируса. Его считают похожим на вирус Моцзян, который впервые обнаружили в китайской провинции Юньнань. Также Ланъе сравнивают с Нипах.

По данным ученых, в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань выявлено 35 зараженных новым видом генипавируса. Смертельных последствий заражения Ланъе или тяжелого протекания болезни пока не выявлено.

Ученые выяснили, что вирус Ланъе чаще всего встречался у землеройковых представителей животного мина (27% из 262 исследованных животных). Также антитела к вирусу обнаружили у собак (5% из 79) и коз (2% из 168).