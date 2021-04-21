Новый вариант коронавируса обнаружили в Индии

Сотрудник Института геномики и интегративной биологии Винод Скария рассказал в своем Twitter-аккаунте, что в индийском штате Западная Бенгалия обнаружен новый вариант коронавируса, написал «Взгляд».

«B.1.618 — новая линия SARS-CoV-2, преимущественно обнаруженная в Индии и характеризующаяся отдельным набором генетических вариантов, включая E484K, основной вариант уклонения от иммунного ответа», — заявил Скария.

По его словам, речь идет о второй линии коронавируса, которая была выявлена в Индии. Первой является B.1.617, известная как вариант коронавируса с двойной мутацией. Специалист уточнил, что мутация E484K в белке-шипе является общей для «южноафриканского», «бразильского» и «бангладешского» штаммов.