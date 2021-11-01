Новый центр вакцинации и тестирования на коронавирус заработал на ВДНХ

Новый пункт вакцинации открылся на ВДНХ. Там же можно пройти экспресс-тестирование на коронавирус, сообщил оперштаб Москвы.

Новый центр заработал с 1 октября. Вход в него расположен через левое крыло арки ВДНХ. Точный адрес: проспект Мира, дом 119, строение 227. Воспользоваться услугами пункта можно каждый день, в любое время с 9:00 до 21:00.

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова объяснила, что в столице начали активно помогать гражданам проходить вакцинацию, потому что на эту процедуру сейчас растет спрос. При этом становится больше как желающих вакцинироваться в первый раз, так и тех, кому уже вскоре понадобится повторная прививка.

Полный список всех медицинских центров, в которых можно сделать прививку от коронавируса, находится на сайте оперштаба города.

Сейчас в Москве ввели новые ограничительные меры. На период нерабочих дней закрылись все заведения — работает только транспорт, аптеки, больницы и продовольственные магазины. Эту меру приняли из-за плохой эпидемической обстановки в стране.