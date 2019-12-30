Новый стандарт работы с пациентами запустила LabQuest

Персонифицированная медицина и новые сервисы — лаборатория LabQuest запустила розничную сеть лабораторий и новый стандарт работы с пациентами.

Сервис «Доктор Q» — это бесплатная консультация не только пациентов, но и их лечащих врачей по результатам анализов. Помогут не только с интерпретацией, но и с будущей стратегией диагностики. Еще одно нововведение — услуга «Любой тест», запросить можно любое необходимое исследование.

Главный врач, медицинский директор сети клиник LabQuest Артем Николаев рассказал, что сейчас лаборатория выполняет более 2000 медицинских анализов.

«Мы, таким образом, покрываем практически все поле потребностей наших клиентов. Более того, даже если этого анализа нет, мы можем в любой момент внести именно тот анализ, который нужен нашему потребителю. Высокий уровень сервиса состоит из нескольких параметров: в первую очередь, это — высочайший уровень приватности для наших потребителей», — подчеркнул Артем Николаев и добавил, что в LabQuest невозможно столпотворение и возникновение очередей.

Новый тренд персонифицированной медицины — помочь не только пациенту с расшифровкой результатов анализов, но и помочь лечащему врачу отследить последние тенденции и новейшие технологии.