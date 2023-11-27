Здоровье 27 ноября 2023, 11:04 Новый стандарт медицинской помощи женщинам разработали в Москве Ракова: женские консультации заменят на центры здоровья в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В Москве начали вводить новый подход к медпомощи для женщин. Прежние женские консультации заменят на инновационные центры здоровья. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Последние 30 лет работа женских консультаций строилась очень хаотично и неравномерно. <…> Сейчас мы приступаем к реализации проекта и запускаем новый стандарт акушерско-гинекологической помощи в Москве», — рассказала она.

Реклама

Жительницы столицы получат широкий спектр услуг, начиная от консультирования и диагностики до сопровождения беременности на протяжении всех этапов жизни. С принятием данного стандарта москвички будут четко осведомлены о порядке мероприятий, а также о том, куда и в какие сроки следует обращаться для получения необходимой помощи. Кроме того, в электронной медицинской карте появится новый раздел, посвященный женскому здоровью.

Центры здоровья женщин свяжут с крупными медицинскими учреждениями и по возможности будут располагаться в непосредственной близости от родильных домов и перинатальных центров. В настоящее время уже отобрали десять подходящих зданий, в трех из них начался ремонт. Первый подобный объект на базе Городской клинической больницы № 31 имени Г. М. Савельевой начнет прием пациентов 11 декабря.

Ранее врач медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова перечислила основные риски для женского здоровья после 50 лет.