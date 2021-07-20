Новый способ борьбы с ВИЧ разработали в России

Ученые из Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России разработали и запатентовали новый эффективный способ лечения ВИЧ-инфицированных. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу центра.

«Новый метод лечения заключается в том, что на старте применяется тройная схема, включающая тенофовир, а через шесть месяцев после достижения первичной эффективности лечения пациенты переводятся на двойную схему: долутегравир и эмтрицитабин», — говорится в сообщении пресс-службы.

В центре подчеркнули, что полностью вылечиться от заболевания невозможно, поэтому пациенты принимают лекарства всю жизнь. В большинство медикаментозных схем входит препарат тенофовир, который оказывает токсичное воздействие на почки и кости. Новый способ борьбы с ВИЧ снижает риск развития нежелательных последствий.

Ученые пояснили, что через полгода первичного лечения у инфицированных формируется собственный иммунный ответ против ВИЧ, а двойная терапия полностью подавляет вирус. Оба компонента схемы усиливают друг друга.

Ранее фонд «СПИД.Центр» пожаловался главе Минздрава Михаилу Мурашко на то, что россиянам с ВИЧ начали отказывать в вакцинации от коронавируса из-за их статуса. Директор Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что у медиков нет никаких оснований отказываться делать прививку инфицированным. У большинства из них иммунитет уже восстановлен антиретровирусной терапией.