26 января 2023, 17:45
Новый скрининг выявил СМА у новорожденной девочки из Кургана
Минздрав: новый неонатальный скрининг помог сразу выявить СМА у младенца из Кургана
Расширенный неонатальный скрининг, который ввели в России с 1 января в рамках федеральной программы, выявил первого новорожденного со спинальной мышечной атрофией. Об этом сообщил Минздрав.
Девочка родилась в Кургане в первый день года.«Через 24 часа был произведен забор крови для расширенного неонатального скрининга. По результатам исследования образца крови ребенка включили в группу риска по СМА. <…> На настоящий момент диагноз подтвержден», — рассказали в Минздраве.Теперь врачи могут, не теряя времени, приступить к терапии. Уже прошли дополнительные обследования и телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров, в том числе генетиками. Для определения тактики лечения собрали консилиум врачей. Заключение врачебной комиссии и все медицинские документы передали в фонд «Круг добра», чтобы ребенка обеспечили дорогими лекарствами.
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Расширенный неонатальный скрининг может выявлять более 40 редких болезней. Сейчас у младенцев уже взяли более 42 тысяч проб для диагностики.
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