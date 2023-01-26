Здоровье 26 января 2023, 17:45 Новый скрининг выявил СМА у новорожденной девочки из Кургана Минздрав: новый неонатальный скрининг помог сразу выявить СМА у младенца из Кургана freepik

Читать 360tv в

Расширенный неонатальный скрининг, который ввели в России с 1 января в рамках федеральной программы, выявил первого новорожденного со спинальной мышечной атрофией. Об этом сообщил Минздрав.

Девочка родилась в Кургане в первый день года.

Реклама

Расширенный неонатальный скрининг может выявлять более 40 редких болезней. Сейчас у младенцев уже взяли более 42 тысяч проб для диагностики.