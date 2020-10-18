Новый симптом COVID-19 оказался связан со слухом

На заражение коронавирусом могут указывать изменения слуха. Некоторые пациенты с COVID-19 жаловались на непонятный звон или шум в ушах, а некоторые потом полностью оглохли.

Новый симптом коронавирусной инфекции выявили ученые Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета, сообщила британская газета Express.

Некоторые заболевшие COVID-19 замечали у себя звон или шум в ушах, причем без какой-либо внешней причины. Это явление называется тиннитус. У некоторых инфицированных, которые переносили инфекцию в тяжелой форме, симптом перерос в дальнейшем в полную потерю слуха.

Ученые рекомендовали врачам обращать внимание на любые изменения слуха у пациентов. При постановке диагноза COVID-19 для их лечения стоит принимать превентивные меры.

Тиннитус, заметили специалисты, встречается и при других заболеваниях. Беспокоиться стоит, если симптом сопровождают более характерные признаки коронавирусной инфекции.

Ранее иммунолог заявил, что антитела у переболевших COVID-19 сохраняются недолго. Каждый пятый такой пациент теряет иммунитет к заболеванию спустя пару месяцев.