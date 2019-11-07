Новый штамм ВИЧ вызвал споры
Ранее СМИ сообщили, что впервые за 20 лет обнаружен новый тип вируса иммунодефицита. Однако российские ученые выразили сомнение, что он появился только сейчас.
Невозможно проверить всех больных, чтобы с уверенностью об этом говорить. В любом случае нет данных о принципиальных отличиях нового штамма от прежних. Новую разновидность отнесли к самой распространенной группе «М». Именно такой вирус поражает большую часть заболевших ВИЧ. Однако сообщения в Сети о том, что её трудно диагностировать, вызвали резонанс.