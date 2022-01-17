Новый штамм коронавируса «омикрон» имеет отличительную особенность: он очень заразен по сравнению с прошлыми вариантами. Об этом РБК рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

Он отметил, что случаи заражения новым вариантом коронавируса протекали не в тяжелой форме у привитых пациентов, но его высокая заразность может вызвать перегрузку системы здравоохранения.

«Относиться к „омикрону“ в духе „а, подумаешь, не страшно заболеть“ нельзя», — предостерег Чуланов. Он добавил, что заболеть могут как вакцинированные, так и невакцинированные, как переболевшие и не болевшие ранее.

«Вакцинация, ношение масок и соблюдение дистанции минимизируют риск инфицирования, но не до нуля. Прививка снижает вероятность развития заболевания», — заявил врач.

Также Чуланов сказал, что на распространении «омикрона» развитие COVID-19 не закончится. Ему на смену придет еще более устойчивый к окружающим условиям вариант.