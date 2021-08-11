Новый штамм коронавируса с летальностью 82% выявили в Нью-Йорке

В США выявили новый штамм коронавируса «Йота». У него очень высокая летальность — 82%.

Штамм выявили в Нью-Йорке, рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике Уральского федерального округа (УрФО), доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с Ura.ru.

«В Нью-Йорке выявлен новый штамм „Йота“. Он дает летальность аж до 82 процентов, особенно в возрастном диапазоне старше 45 лет, и передается по сравнению с другими мутациями на 25 процентов быстрее», — рассказал Токарев.

Специалист отметил, кроме высокой патогенности, новый штамм может ускользать от иммунного ответа.

Другой врач, иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с агентством отметил, что информации о «Йоте» очень мало. Точные особенности нового штамма коронавируса можно сказать через некоторое время, когда его доля начнет очень быстро расти.

«Если растет, значит, есть эволюционные преимущества, которые позволяют успешно конкурировать с другими линиями штаммов», — сказал он.