Новый штамм коронавируса может спровоцировать перенос «Грэмми»

Церемонию вручения музыкальной премии Национальной академии искусства и техники грамзаписи «Грэмми» В 2022 году могут перенести. Причиной этого послужило возникновение нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Showbiz 411.

Изначально мероприятие планировали провести 31 января, однако сейчас дату могут сместить на конец марта или начало апреля.

Состоится вручение премии в «Стейплз-центре» (Crypto.com Arena) в Лос-Анджелесе, однако есть вероятность, что его перенесут в концертный зал под открытым небом «Голливудскую чашу».