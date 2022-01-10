Новый «штамм» коронавируса может оказаться лабораторной ошибкой

Сотрудники Роспотребнадзора призвали пока не называть вирус «дельтакрон» очередной вариацией коронавируса. Возможно, речь идет о лабораторной ошибке, передало РИА «Новости».

«В международную базу данных GISAID 7 января 2022 года действительно были депонированы 25 последовательностей нового „варианта“ коронавируса. В кавычки слово „вариант“ я взял потому, что при более тщательном изучении они оказались похожими на лабораторную контаминацию, то есть загрязнение одних образцов другими», — сказал сотрудник ЦНИИ Камиль Хафизов.

«Смесь» вариантов могла получиться при несоблюдении правил труда в лаборатории. Недостаточно опытный специалист вполне был в состоянии обнаружить признаки двух штаммов.

Ранее вирусолог Чепурнов заявил об умении «омикрона» сливаться с другими штаммами коронавируса. Сейчас он медленно замещает штамм «дельта». Однако пока произойдет окончательная смена доминирующей версии коронавируса, высоки риски, что люди могут заразиться двумя вариантами возбудителя.