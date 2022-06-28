Новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки нашли на юге России

Три вида штаммов конго-крымской геморрагической лихорадки нашли на юге России. Один из них новый — «Европа-3», другой вызывает тяжелые клинические проявления. Об этом пресс-служба Сеченовского университета сообщила РИА «Новости».

В исследованиях приняли участие специалисты Сеченовского университета Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, а также НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера из Санкт-Петербурга и Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора. Они обнаружили 596 образцов линии «Европа-1», шесть проб новой линии «Европа-3» и один «Африка-3».

При инфицировании штаммом «Европа-1» риск появления тяжелых клинических симптомов, геморрагического синдрома и летального исхода выше, чем у остальных. «Европу-3» ученые будут изучать, чтобы определить генетическое разнообразие и географическое распространение, а также понять, насколько эта линия опасна.

Вирус конго-крымской геморрагической лихорадки диагностируют в Африке, на Балканах, Ближнем Востоке, в некоторых странах Азии и на юге европейской части России. Людям он передается в основном от клещей и домашнего скота.