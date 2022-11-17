17 ноября 2022, 18:06
Новый региональный сосудистый центр откроют в Новосибирской области
Новый региональный сосудистый центр построят в Новосибирской области. Он появится на базе Городской клинической больницы № 34. Его откроют на базе Городской клинической больницы № 34. Об этом сообщил «Царьград».
Помещение оснастят всем необходимым оборудованием. Часть инвентаря уже закупили.
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В больницу прибыл вице-губернатор Юрий Петухов. Он встретился с руководством медицинского учреждения, а также обсудил с рабочими план строительства.
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Данный центр станет шестым в регионе. Остальные располагаются на территориях областной больницы, городской больницы № 1, Дорожной клинической больницы, НМИЦ имени академика Мешалкина и в Академгородке.
Строительство
Медицина
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