Здоровье 17 ноября 2022, 18:06 Новый региональный сосудистый центр откроют в Новосибирской области

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Новый региональный сосудистый центр построят в Новосибирской области. Он появится на базе Городской клинической больницы № 34. Его откроют на базе Городской клинической больницы № 34. Об этом сообщил «Царьград».

Помещение оснастят всем необходимым оборудованием. Часть инвентаря уже закупили.

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В больницу прибыл вице-губернатор Юрий Петухов. Он встретился с руководством медицинского учреждения, а также обсудил с рабочими план строительства.

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Данный центр станет шестым в регионе. Остальные располагаются на территориях областной больницы, городской больницы № 1, Дорожной клинической больницы, НМИЦ имени академика Мешалкина и в Академгородке.