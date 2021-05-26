Новый признак осложнений выявили у пациентов с коронавирусом

Сотрудники Роспотребнадзора выявили у пациентов с ковидом новый маркер, указывающий на высокий риск поражения сосудов при заболевании. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудниками Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора выявлен новый маркер поражения сосудистого русла при инфекционной патологии», — привело сообщение ведомства РИА «Новости».

Специалисты отметили, что у пациентов с тяжелой формов ковида был значительно повышен уровень эндотелина-1. Это говорит о риске сосудистых осложнений. Самые большие показатели зафиксировали у тех, чье состояние резко ухудшалось в последующие дни. Также повышенные значения выявили у людей, контактировавших с инфицированными.

«Выявление нового значимого маркера может способствовать раннему выявлению пациентов, имеющих наиболее высокий риск развития сосудистых осложнений и более раннему применению препаратов, обеспечивающих профилактику этих осложнений», — пояснили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что показатели возвращались к нормальным значениям, когда пациенты проходили курс терапии и выздоравливали.