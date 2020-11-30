Новый препарат для лечения СМА зарегистрировали в России

Министерство здравоохранения России зарегистрировало еще один препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Он получил название «Рисдиплам».

Об этом сказано в государственном реестре лекарственных средств. Держателем регистрационного удостоверения препарата является Швейцария. Лекарство выпускают в форме порошка для приготовления раствора.

Ранее правительство России внесло «Нусинерсен» (рыночное наименование — «Спинраза») в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2021 год. Это лекарство также используют для лечения СМА. В тот момент «Спинраза» являлся единственным препаратом, который применялся для этих целей и был зарегистрирован в России. Одна инъекция этого лекарства обходилась пациентам в 125 тысяч долларов. При этом уколы нужно делать пожизненно — в качестве терапии.

СМА является одной из самых частых причин детской смертности из-за наследственных заболеваний. Ребенок с этим диагнозом постепенно утрачивает моторные функции. В результате он сперва перестает двигаться, а затем — дышать. Во время совещания Владимир Путин сделал центральной тему организации помощи детям, которые страдают от редких и тяжелых заболеваний. Президент выделил для реализации этой цели 60 миллиардов рублей из бюджета страны.