Новый порядок медпомощи при онкозаболеваниях вступил в силу в России

В России в 2022 году вступает в силу новый порядок медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях. Он позволит предоставлять лечение по единым стандартам вне зависимости от региона проживания пациента. Приказ Минздрава РФ «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях» зарегистрировали в Минюсте 1 апреля 2020, сообщили РИА «Новости».

Данный приказ устанавливает правила организации медпомощи взрослым россиянам, у которых были выявлены онкологические заболевания, а также имеется подозрение на онкологию. Документ регулирует этапы помощи пациенту, организацию деятельности медицинской организации и стандарты оснащения.

Нововведение предусматривает, что регионы закрепят правила маршрутизации пациентов с онкологией на территории субъекта. Эти правила должны включать список медорганизаций, куда может быть направлен пациент для диагностики и дальнейшего лечения.

Кроме того, в регионах будет необходимо создать и утвердить схему организаций медицины, которые смогут оказывать спецпомощь в стационарных условиях и в условиях дневного стационара пациентам с онкозаболеваниями.

По мнению специалистов, н овый порядок должен помочь пациентам с онкологией в кратчайшие сроки получить необходимую помощь независимо от места проживания.