Новый полис ОМС ускорит очередь и сохранит нервы

Более 9 тысяч фрязинцев прошли диспансеризацию в 2019 году. Она поможет выявить болезнь на ранней стадии Подробнее

Любой москвич с полисом ОМС может пройти бесплатное обследование раз в три года и получить полную информацию о состоянии здоровья. А житель столицы в возрасте 40+ вправе проходить диспансеризацию ежегодно. С таким заявлением выступил заместитель директора по экспертизе и защите прав застрахованных Московской дирекции АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Алексей Данилов.

Проходить полное обследование можно даже в рабочее время, для этого начальник обязан предоставить один оплачиваемый день в году. Если же врачи найдут какие-то заболевания, пациент сможет еще и бесплатно лечиться. Однако многие не знают о таких возможностях, отметил Данилов. Поэтому россияне идут в медучреждение только тогда, когда у них что-то уже сильно болит. А благодаря диспансеризации можно сохранить здоровье, время и нервные клетки, добавил специалист.

Важно знать, что страховщики — защитники граждан. Пациент может получить некачественную медицинскую помощь, например, затягивание сроков записи к врачам или времени обследования. Тогда на помощь как раз и приходят страховщики. Существуют эксперты, которые способны оценить правильность действий врачей поликлиники. У них можно получить бесплатную консультацию по телефону.

Помимо этого страховщики бесплатно представляют интересы пациентов в суде. Они выступают в качестве медицинского адвоката каждого застрахованного пациента. Для этого достаточно обратиться в свою страховую компанию.

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Сегодня 2% россиян до сих пор не получили полисы ОМС нового образца. Примерно половина из них — москвичи. Об этом рассказала исполнительный директор по организации обязательного медицинского страхования, маркетингу и развитию АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Людмила Зудина. Правда, получить медицинскую помощь пациенты могут и по полису ОМС старого образца. Однако из-за отказа поменять полис страховщики не получают обновленные данные о клиентах. Соответственно, они не могут полноценно защищать права соотечественников и оповещать их о возможностях поправить здоровье.