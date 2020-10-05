Новый подход к лечению COVID-19 утвердили в Москве

В Москве по-новому лечат ковидных пациентов в стационарах. Единый стандарт лечения утвердил клинический комитет по коронавирусу. С его помощью пациент получает комплексную терапию, а последствия тяжелого состояния снижаются.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о том, по какому принципу оказывают медицинскую помощь больным COVID-19 при госпитализации. Ее процитировал оперативный штаб.

«Стандартом стационарной помощи становится использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемых при „цитокиновом шторме“, применение технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер. Это позволяет обеспечить пациента комплексной терапией, снизить последствия тяжелого состояния», — уточнила вице-мэр.

Противовирусная терапия назначается на первой стадии заболевания — в течение 3–7 суток. На второй в ход пускают антикоагулянты. Их применяют для того, чтобы снизить вероятность образования тромбов. После 15 суток с момента начала заболевания наступает третья стадия COVID-19: пациент либо выздоравливает, либо у него возникают осложнения при неблагоприятном течении болезни. При таком положении дел назначают антибактериальную терапию, антикоагулянты и лечение, которое предотвращает тромбоз, его вероятные осложнения и в целом облегчает общее тяжелое состояние организма.

Если у пациента средняя или тяжелая форма коронавируса, то ему могут назначить переливание донорской плазмы. На один сеанс потребуется около двух часов, его повторяют 3–5 раз.

Еще одним методом лечения стала гипербарическая оксигенация, или барокамера. При соответствующих показаниях курс составит 4–10 сеансов. Этот экспериментальный метод внедрили весной специалисты НИИ имени Склифосовского.