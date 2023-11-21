Здоровье 21 ноября 2023, 10:27 Новый многопрофильный детский стационар построят на западе Москвы Собянин: многопрофильный детский стационар откроют в районе Филевский Парк Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве построят многопрофильный детский стационар. Современная клиника с высокотехнологичным оснащением появится в районе Филевский Парк на улице Алябьева, дом 7/33. Корпуса займут площадь в 80-120 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Это многопрофильная клиника, которая будет оснащена самыми последними технологиями и даст новые возможности для оказания качественной медицинской помощи нашим подрастающим москвичам», — рассказал Собянин.

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В больнице будут доступны высокотехнологичные операционные, позволяющие проводить хирургические вмешательства любой сложности. Также откроется стационар кратковременного пребывания.

Внутри отделений откроют просторные и уютные палаты, где дети смогут находиться вместе с родителями, и игровые зоны.

Строительство стационара завершат к 2028 году.

Ранее Собянин рассказал об обновлении молочно-раздаточных пунктов. В столице появились 68 таких учреждений.