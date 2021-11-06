Новый максимум заражений коронавирусом выявили в России за сутки

В России за минувшие сутки выявили 41 335 случаев заражения коронавирусом, что стало новым максимумом за все время пандемии. Об этом сообщили на сайте оперативного штаба.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом, выявленных в России, достигло 8 755 930. Из них 7 535 172 человека выздоровели. За прошлые сутки из больниц выписали 29 201 пациента.

Умерли еще 1188 заболевших. Жертвами ковида в России стали уже 245 635 человек.

В Москве вчера выявили еще 6880 инфицированных. В Санкт-Петербурге положительный результат теста получили 3138 человек. В Московской области коронавирус обнаружили у 3085 жителей.

В Центре имени Гамалеи ранее сообщили, что в начале ноября увеличился риск завоза в Россию новых штаммов коронавируса. Вирусолог Александр Бутенко заявил, что снижение заболеваемости будет, но оно могло быть и больше, если бы в нерабочие дни люди не уезжали в другие страны, передавал RT.

В Роспотребнадзоре ранее напомнили, что без лабораторного анализа определить, заражен ли человек коронавирусом, невозможно, поскольку у ковида нет специфических симптомов. Об этом писала «Газета.ru».