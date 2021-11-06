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    06 ноября 2021, 12:17

    Новый максимум заражений коронавирусом выявили в России за сутки

    Оперштаб: в России коронавирус за сутки выявили у 41 335 человек

    Александр Блинов

    В России за минувшие сутки выявили 41 335 случаев заражения коронавирусом, что стало новым максимумом за все время пандемии. Об этом сообщили на сайте оперативного штаба.

    Новый максимум заражений коронавирусом выявили в России за сутки

    Общее число всех случаев заражения коронавирусом, выявленных в России, достигло 8 755 930. Из них 7 535 172 человека выздоровели. За прошлые сутки из больниц выписали 29 201 пациента.

    Умерли еще 1188 заболевших. Жертвами ковида в России стали уже 245 635 человек.

    В Москве вчера выявили еще 6880 инфицированных. В Санкт-Петербурге положительный результат теста получили 3138 человек. В Московской области коронавирус обнаружили у 3085 жителей.

    В Центре имени Гамалеи ранее сообщили, что в начале ноября увеличился риск завоза в Россию новых штаммов коронавируса. Вирусолог Александр Бутенко заявил, что снижение заболеваемости будет, но оно могло быть и больше, если бы в нерабочие дни люди не уезжали в другие страны, передавал RT.

    В Роспотребнадзоре ранее напомнили, что без лабораторного анализа определить, заражен ли человек коронавирусом, невозможно, поскольку у ковида нет специфических симптомов. Об этом писала «Газета.ru».