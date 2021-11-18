Новый максимум смертей от ковида зарегистрировали в России

Новый антирекорд по смертям от COVID-19 зафиксирован в России. За сутки скончался 1251 человек. Об этом сообщили в оперштабе.

Всего за прошедшие 24 часа ковид подтвердился у 37 374 человек в 85 российских регионах. При этом у 7% не было клинического проявления болезни. За сутки полностью выздоровели 36 414 пациентов.

Больше всего новых случаев в Москве (+4062), Санкт-Петербурге (+2645) и Самарской области (+1781). Московская область (+1407) второй день подряд находится на четвертом месте, в регионе за все время сделали 12 763 682 ПЦР-теста на коронавирус, уточнили в областном Роспотребнадзоре.

Массовая вакцинация в России началась в январе 2021 года. Коллективный иммунитет достиг 49%. Директор Центра имени Гамалеи, где создали вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт», Александр Гинцбург резко раскритиковал россиян, которые покупают поддельные сертификаты о вакцинации. По его словам, такие люди могут распространять новые штаммы. Своим поведением они подвергают опасности окружающих, уверен Гинбцург.