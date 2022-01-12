Новый локдаун из-за «омикрона» не исключили в Госдуме

Введение нового локдауна в России на фоне распространения «омикрон»-штамма коронавируса возможно, если начнут фиксировать более 40 тысяч случаев заражения в сутки. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Парламентарий отметил, что пиковый показатель по заболеваемости, на который рассчитана система здравоохранения, составляет порядка 40 тысяч случаев в сутки, как при прошлой волне.

Депутата спросили, может ли это привести к введению полного локдауна.

«Если мы будем иметь в разы большее количество заболевших, то не исключаю и такой вариант», — сказал Хубезов.

Однако законодатель усомнился, что в ближайшее время возможен тотальный локдаун.

«Можно сказать уверенно, что полного локдауна, конечно, не будет», — заверил он.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в среду сообщила, что в стране выявили уже 698 случаев заражения «омикрон»-штаммом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне в ходе заседания координационного совета заявила, что при пессимистичном сценарии число заражений может подняться до 100 тысяч в сутки.