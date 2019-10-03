Новый лечебный корпус дубненской больницы достроили. Скоро там примут первых пациентов
Практикующие хирурги первыми оценили новую аппаратуру. Современной техникой оснастили все операционные. Самые новые, лучшие, высококачественные рентгены, МРТ, УЗИ, аппарат искусственной вентиляции легких. Одних только С-дуг — это рентгеновские системы — в новом корпусе будет шесть.
«Самое главное в этой ситуации, что у нас теперь простор в плане помещений. Больные не стоят в очереди. У нас семь операционных — для каждой специальности — отдельная, с отдельным прецензионным оборудованием, конкретно. Если раньше мы работали на одной какой-то стойке все — и хирурги-травматологи, и урологи, то теперь для каждого специалиста выделен специальный инструмент под специальность», — объяснил Александр Притула,заведующий хирургическим отделением № 1 Дубненской городской больницы.
По словам специалистов, все операционные организованы очень удобно. В подвесные консоли убрали провода и шланги, ничто не мешает на полу. Палаты комфортные, как в гостинице, — удобные кровати, телевизор и кондиционер. Сейчас медики проверяют работоспособность аппаратуры, а строители наводят последний лоск.
«Проводится работа по устранению замечаний, которые мы, как служба эксплуатации, предъявляем строителям. В основном мелкие замечания. Но требуют устранения. Например, где-то плохо закреплены потолочные панели, розетка, где-то подтекают шланги подвода воды», — отметил Алексей Осипов, главный врач Дубненской городской больницы.
Специалисты тестируют системы вентиляции, электрику и кнопки вызова медперсонала. Разрешение на ввод в эксплуатацию лечебному корпусу уже выдали. Заканчивается процедура лицензирования.
«Чтобы лечебный корпус начал функционировать, необходимо залицензироваться. Сегодня работа по получению лицензии главным врачом и Минздравом идет. Минстрой, как главный заказчик, передает помещения Минздраву в лице главврача. После того, как лицензионная группа приедет, проверит, что состояние соответствует действительности, то получаем лицензию и запускаем первых пациентов», — рассказал глава Дубны Максим Данилов.
Весь седьмой этаж отведен под операционный блок. На первом разместится приемное отделение и служба диагностики. На остальных этажах — специализированные хирургические отделения. Здание рассчитано почти на 200 коек. Из них 10 — реанимация.