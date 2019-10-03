Новый лечебный корпус дубненской больницы достроили. Скоро там примут первых пациентов

Новый лечебный корпус Дубненской городской больницы почти готов к приему первых пациентов. Здание достроили и оснастили самым современным оборудованием. Все это сделано по государственной программе Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Источник фото: телеканал «360»

Практикующие хирурги первыми оценили новую аппаратуру. Современной техникой оснастили все операционные. Самые новые, лучшие, высококачественные рентгены, МРТ, УЗИ, аппарат искусственной вентиляции легких. Одних только С-дуг — это рентгеновские системы — в новом корпусе будет шесть.

«Самое главное в этой ситуации, что у нас теперь простор в плане помещений. Больные не стоят в очереди. У нас семь операционных — для каждой специальности — отдельная, с отдельным прецензионным оборудованием, конкретно. Если раньше мы работали на одной какой-то стойке все — и хирурги-травматологи, и урологи, то теперь для каждого специалиста выделен специальный инструмент под специальность», — объяснил Александр Притула,заведующий хирургическим отделением № 1 Дубненской городской больницы.

Источник фото: телеканал «360»

По словам специалистов, все операционные организованы очень удобно. В подвесные консоли убрали провода и шланги, ничто не мешает на полу. Палаты комфортные, как в гостинице, — удобные кровати, телевизор и кондиционер. Сейчас медики проверяют работоспособность аппаратуры, а строители наводят последний лоск.

«Проводится работа по устранению замечаний, которые мы, как служба эксплуатации, предъявляем строителям. В основном мелкие замечания. Но требуют устранения. Например, где-то плохо закреплены потолочные панели, розетка, где-то подтекают шланги подвода воды», — отметил Алексей Осипов, главный врач Дубненской городской больницы.

Источник фото: телеканал «360»

Специалисты тестируют системы вентиляции, электрику и кнопки вызова медперсонала. Разрешение на ввод в эксплуатацию лечебному корпусу уже выдали. Заканчивается процедура лицензирования.

«Чтобы лечебный корпус начал функционировать, необходимо залицензироваться. Сегодня работа по получению лицензии главным врачом и Минздравом идет. Минстрой, как главный заказчик, передает помещения Минздраву в лице главврача. После того, как лицензионная группа приедет, проверит, что состояние соответствует действительности, то получаем лицензию и запускаем первых пациентов», — рассказал глава Дубны Максим Данилов.

Весь седьмой этаж отведен под операционный блок. На первом разместится приемное отделение и служба диагностики. На остальных этажах — специализированные хирургические отделения. Здание рассчитано почти на 200 коек. Из них 10 — реанимация.