Здоровье 30 августа 2023, 17:46 Новый корпус детской больницы построят на востоке Москвы к 2025 году Загрутдинов: ДГКБ святого Владимира достроят на востоке Москвы к 2025 году stroi.mos.ru

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Строительство нового корпуса детской городской клинической больницы святого Владимира в Москве завершится весной 2025 года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Работы начали проводить на улице Рубцовско-Дворцовая, дом 1/3 в районе Сокольники. Застройщиком стала АНО «РСИ». На данный момент готовность объекта составила 41%.

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Новый шестиэтажный корпус будет иметь площадь 56 тысяч квадратных метров и включать в себя 20 отделений. На крыше корпуса появится вертолетная площадка.

Количество коек составит 570. Также в здании предусмотрят помещения для родителей, сопровождающих детей.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение построить современный корпус на территории одной из старейших больниц города, святого Владимира. Следующий этап включает снос всех старых корпусов. Мы уже залили последний куб бетона в новый корпус, стройка ведется согласно графику. Рафик Загрутдинов

По словам Загрутдинова, в новом корпусе создадут различные комфортные пространства, включая кофе-румы, большой атриум и много игровых зон для детей. Проектирование здания проводилось с использованием цифровых технологий.

Ранее отделение реабилитации после инсульта открыли в больнице в Реутове.