Новый антирекорд суточной смертности от ковида зафиксировали в России

За сутки в России от ковида умер 1241 человек. Это антирекорд за все время пандемии, сообщил оперштаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Всего жертвами COVID-19 стали 254 167 человек. Со вчерашнего дня российские медики выявили 39 256 новых случаев заболевания в 85 регионах. Число заразившихся коронавирусом в России достигло 9 031 851. Выздоровели 33 802 заболевших, всего — 7 754 764.

Первые пять мест в списке регионов — лидеров по суточному приросту заболевания заняли Москва (+4185 новых случаев ковида), Санкт-Петербург (+3273), Московская область (+2891), Самарская область (+1790) и Крым (+837).

Эпидемическая ситуация в России обострилась в начале сентября. Медики постоянно фиксируют рекордные суточные показатели заболеваемости и смертности. Накануне правительство внесло в Госдуму законопроект о QR-кодах о вакцинации от SARS-CoV-2 на транспорте и в общественных местах. Депутатам предстоит серьезная работа по проработке всех нюансов нового санитарного ограничения. Власти планируют ввести эту меру до 1 июня 2022 года.