Новый антирекорд по количеству смертей от COVID-19 зарегистрировали в России

За сутки в России выявили еще 24 402 новых случая коронавируса. При этом зафиксировано рекордное количество умерших — 569 человек.

Больше всего инфицированных по прежнему в Москве (+6524). За сутки с COVID-19 госпитализировали 1376 москвичей, уточнили в столичном оперштабе. На ИВЛ в больницах находится 431 человек.

На втором месте по числу заболевших Санкт-Петербург (+2697), на третьем — Подмосковье (+1104). За сутки полностью выздоровели 24 763 россиянина.

За все время эпидемии в России заразились 2 322 056 человек, выздороветь удалось 1 803 467 жителям страны. Жертвами инфекции стали 40 464 больных.

В конце ноября в РФ появился единый справочный номер по коронавирусу — «122». Любой желающий может позвонить по нему и задать любой вопрос по этой теме. Номер действует во всех регионах.

Сотовые операторы Tele2, МТС, Вымпелком (бренд «Билайн») и Мегафон заявили, что не будут брать деньги за звонок по этому номеру. Они вместе с Минцифрой обнулили стоимость для звонков на единый номер.

В МТС уточнили, что в будущем по «122» можно будет вызвать бригаду скорой или врача на дом, получить предварительную консультацию, удаленно оформить больничный или заказать доставку лекарств.