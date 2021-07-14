Новый антирекорд по количеству смертей от ковида установлен в России

В России за последние сутки было выявлено 23 827 новых случаев заражения коронавирусом. За это время выздоровели 21 269 пациентов. Однако по смертям зафиксирован новый рекорд — 786 человек.

Данные об этом опубликовал оперштаб. За все время пандемии в стране коронавирусом заразились 5 857 002 россиянина, побороли болезнь за этот период 5 257 483 человека, скончались 145 278 пациентов. Врачи сделали уже более 156,7 миллиона ПЦР-тестов.

В Москве коронавирус обнаружили у 3966 жителей — на 20,5% меньше, чем вчера. Выздоровели за сутки 7519 пациентов, умерли — 109, что на 5,8% больше, чем во вторник.

В Московской области коронавирус нашли у еще 2469 человек — на 3,2% меньше. За это время из больниц выписались 1787 пациентов, скончались 23 заболевших — показатель остался таким же. В Подмосковье сделали 9 638 383 теста на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Санкт-Петербурге медики выявили коронавирус у 1942 человек — показатель почти не изменился. За минувшие 24 часа из больниц выписались 1896 пациентов, погибли — 102, что на 5,6% меньше, чем день назад.

В Чукотском автономном округе коронавирусом за сутки заразились семь человек, в Ненецком автономном округе — девять.