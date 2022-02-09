Новый антирекорд по числу заболевших ковидом зафиксировали в России

Коронавирус продолжает устанавливать антирекорды в России. Оперативный штаб зафиксировал 183 103 новых диагноза COVID-19 за сутки, актуальную информацию разместили на сайте.

Отмечается и большое количество выписанных с таким диагнозом. За день количество выздоровевших достигло 97 163 человек, что тоже составило новый «зимний» рекорд. Число госпитализаций и смертей держится примерно на том же уровне.

Больше всего заболевших, по данным оперштаба, на этот раз в Санкт-Петербурге. Там коронавирус подтвердили у 19 644 человек. На втором месте Московская область, в которой заболели 11 956 человек. Столица заняла третье место и отметилась в этот раз меньшим количеством новых случаев, чем два предыдущих региона. В Москве 11 521 подтвержденный COVID-19.

В Московской области с начала пандемии сделали 15 939 480 тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Сейчас в регионе работает 14 государственных лабораторий, где диагностику проводят бесплатно после направления врача. Результат приходит пациентам по СМС.