В Приморье за сутки резко выросло число зараженных коронавирусом. Подтвержденных случаев COVID-19 уже 178, среди новых заболевших — двое детей и первая беременная женщина.

Вспышка произошла во Владивостокской больнице № 2, уточнила пресс-служба правительства Приморского края. За последние 24 часа официально подтверждены 74 случая заражения.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко пояснил, что самый крупный очаг инфекции — как раз в лечебном учреждении. COVID-19 подтвердили у 42 находящихся в больнице человек, в том числе у 17 сотрудников клиники.

Среди заболевших есть дети — два ребенка пяти и 11 лет. Они контактировали с родственником, который оказался разносчиком инфекции. Всю семью поместили в инфекционные госпитали.

Коронавирус подтвердили и у первой беременной женщины. Ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

«Пациентка находится в родильном доме № 1, который был определен штабом по борьбе с коронавирусом как медучреждение для обсервации беременных и рожениц с коронавирусной инфекцией», — отметили в краевом Минздраве.

Сейчас в Приморье 178 коронавирусных больных. На лечении — 163 человека, из которых восемь пациентов — тяжелые.

«Один — на аппарате ИВЛ. На карантине — 159 человек, в обсерваторах — 250 человек», — привел последние данные Кожемяко.

Он заявил, что ситуация складывается непростая, и уже принятые региональным правительством ограничения требуется усилить. Особенно это касается медучреждений, где нужно усилить меры безопасности.