Новые случаи COVID-19 за сутки не выявили в 10 округах Подмосковья

В оперштабе рассказали, что новые случаи заболевания COVID-19 не выявили во Власихе, Волоколамске, Звездном городке, Красноармейске, Молодежном, Реутове, Рошале, Талдоме, Шаховской и Электрогорске.

В остальных городских округах Московской области заражение коронавирусом продолжают фиксировать. Количество новых пациентов колеблется от одного до 50 за последние сутки. Больше всего случаев выявили в Подольске (50), меньше всего — в Бронницах, Лобне, Лотошине, Наро-Фоминске и Серебряных Прудах (по одному заболевшему). Всего за прошедшие сутки в регионе подтвердили COVID-19 у 549 человек. За все время пандемии в Подмосковье зафиксировали 53 869 случаев. Из них 23 798 пациентов выздоровели, еще 783 человека скончались.

Оперштаб подчеркнул, что в Московской области от коронавирусной инфекции лечатся не только жители региона, но и москвичи, а также приезжие из других регионов России или других стран.

За последние сутки в России выявили 7728 пациентов с коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны. С начала эпидемии в стране подтвердили 584 680 случаев COVID-19. Из них 339 711 человек уже выздоровели, еще 8111 скончались.