Новые симптомы COVID-19 проявились у детей

Курганские врачи сообщили о распространении коронавируса среди детей. По словам медиков, в этом году заразились более 8,5 тысячи несовершеннолетних, причем у них проявлялись специфические симптомы.

«Сейчас появился многосистемный воспалительный синдром, которого не было раньше. Это сыпь на фоне высокой лихорадки. Также это могут быть кашель, повышенная температура, которая не подается действию жаропонижающих средств. Это боль в суставах, воспаление слизистых. Клиника похожа на гастроэнтериты, когда есть боль в животе, жидкий стул», — цитирует Ura.ru врача областной больницы им. Красного Креста Светлану Ларионову.

Ларионова сказала о необходимости вакцинировать детей как от гриппа, так и от коронавируса. По ее словам, привитые болеют легче, а те, кто отказался от вакцины, часто поступают к ним с осложнениями в виде пневмонии и бронхита.

Курганские власти также рассказали, что в прошлом году в регионе не было детей с тяжелым ковидом. Зато в 2021-м 134 ребенка болели с пневмонией. Кроме того, зафиксировано три смертельных случая.