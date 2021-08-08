Новые штаммы коронавируса получат названия созвездий

Новые мутации коронавируса в будущем могут обозначать названиями созвездий. Ученые воспользуются таким вариантом, когда станет не хватать букв греческого алфавита. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

«Вероятно, нам не хватит греческого алфавита, но мы уже рассматриваем следующую серию названий», — заявила эксперт изданию The Telegraph.

Она напомнила, что греческий алфавит насчитывает 24 буквы. Специалисты уже обсуждали вариант дальнейшего использования имен древнегреческих богов и богинь. Но от этой идеи уже отказались.

«Мы действительно рассматриваем вариант с созвездиями. Мы думали об [именах] греческих богов или богинь, но я сказала: „Пожалуйста, пожалуйста, не заставляйте меня говорить это публично“», — рассказала Ван Керкхове.

В конце мая ВОЗ сообщила, что новые штаммы коронавируса будут называть буквами греческого алфавита. Такое решение приняли, чтобы больше не обозначать мутации местами их происхождения. Специалисты считают, что географические названия могут дискриминировать страны, в которых обнаружили тот или иной вариант коронавируса.