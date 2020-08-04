Новые разновидности гриппа придут в Россию с наступлением осени

Согласно информации ведомства, в феврале нынешнего года Всемирная организация здравоохранения рекомендовала в сезоне 2020–2021 годов вакцины, которые содержат вирусы H1N1 и H3N2, а также вирус типа B/Washington и B/Phuket. Уточняется, что последний содержался в вакцине ранее, пишет сайт Ura.ru.

«В трехвалентных вакцинах на этот сезон в северном полушарии ВОЗ рекомендует использовать три обновленных штамма», — отметили сотрудники службы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что ближе к осени в нашей стране появятся штаммы вируса, от которого граждане еще не делали прививок.