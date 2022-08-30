Новые подходы лечения раковых опухолей разработают в России

Кандидат биологических наук, заведующий лабораторией молекулярной вирусологии Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Малоголовкин в беседе с Lenta.ru рассказал о разработке в России новых подходов к лечению раковых опухолей.

По словам медика, новое лечение сможет увеличить количество положительно отвечающих на химио- и иммунотерапию до 70-80%.

Препараты для лечения опухолей будут разрабатываться на базе Сеченовского университета, а инструментом станут безобидные для человека вирусы.

«Вирусы в нашей работе используются для разрушения раковых клеток и активации иммунной системы человека. В лаборатории уже начаты работы по тестированию вирусов на раковых клеточных линиях», — сообщил Малоголовкин.

Данные разработки, по словам врача, приведут к увеличению продолжительности жизни населения в России.