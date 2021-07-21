Новые методы лечения туберкулеза и ВИЧ исследуют российские ученые

В Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ проводится клиническая апробация новых препаратов и методов лечения больных туберкулезом, ВИЧ и пациентов с сочетанием данных инфекций.

«Сотрудниками отдела инфекционной патологии ФГБУ „НМИЦ ФПИ“ Минздрава России разработаны методы лечения больных туберкулезом в зависимости от ВИЧ-статуса пациента», — сообщили РИА «Новости» в центре.

Там также отметили, что использование этих методов позволяет подавлять рост микробной популяции возбудителей туберкулеза в короткие сроки. В сообщении указано, что «для пациентов с ВИЧ-инфекцией применяются терапевтические и хирургические технологии диагностики и лечения, что обеспечивает максимальный эффект при разных стадиях заболевания, наличии вторичных инфекций, ассоциированных с ВИЧ».

Как уточнили в центре, уникальные комбинации диагностических обследований и схем лечения показывают высокую эффективность при оказании помощи сложным больным.

Широкое внедрение в практику новых методик, как отметили в центре, позволит повысить результативность лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией, туберкулезом, вторичными заболеваниями на фоне выраженного иммунодефицита.

Ученые из Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России уже разработали и запатентовали новый эффективный способ лечения ВИЧ-инфицированных. Новый метод лечения заключается в том, что на старте применяется тройная схема, включающая тенофовир, а через шесть месяцев после достижения первичной эффективности лечения пациенты переводятся на двойную схему: долутегравир и эмтрицитабин, отметили в центре.