Здоровье 16 ноября 2022, 16:10 Новые методы лечения снизили смертность от инфаркта в России в 10 раз

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Заведующий отделением реанимации Городской Покровской больницы Дмитрий Николаев рассказал о новых методах лечения инфаркта миокарда, которые снизили смертность от этого заболевания в 10 раз. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Врач отметил, что жизнь пациента при острой стадии инфаркта зависит от того, насколько быстро ему окажут медицинскую помощь. По этой причине больных не везут в приемный покой, а сразу доставляют в реанимационное отделение. Потом в течение 10 минут специалисты берут анализы и готовят человека к операции.

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«Крайне важно доставить человека в стационар, где есть отделение рентгенхирургических методов лечения», — подчеркнул Николаев.

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