01 февраля 2023, 18:35
Новые методы лечения детей с ДЦП разработают российские и белорусские специалисты
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев в разговоре с журналистами «Парламентской газеты» рассказал о новых медицинских технологиях лечения детей с нейроортопедической патологией и ДЦП, разработанных российскими и белорусскими специалистами.
По его словам, на одну из таких программ из бюджета было выделено 95,7 миллиона рублей.
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«Она (программа) позволила помочь детям, проходящим лечение в Национальном медицинском исследовательском центре детской травматологии и ортопедии имени Турнера в Санкт-Петербурге», — сказал Мезенцев.
Также по программе лечили детей в Республиканском научно-практическом центре травматологии и ортопедии в Минске.
Программу «Спинальные системы» реализовывали в течение четырех лет — с 2017 по 2020 год. Российские и белорусские специалисты и дальше продолжат разрабатывать новые методы лечения детей с нейроортопедическими патологиями и ДЦП.
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