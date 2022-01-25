Новые ковидные ограничения для несовершеннолетних введут в Петербурге

Для несовершеннолетних в Петербурге вводят новые ограничения, которые будут действовать с 28 января по 13 февраля. Такое решение приняли из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Какие именно запреты будут действовать в этот период, рассказали в пресс-службе администрации городского губернатора.

Как сообщило «РИА Новости», изменения в документ о противодействии распространению коронавирусной инфекции внес губернатор города Александр Беглов. Детям до 18 лет запретили посещать различные досуговые, развлекательные или спортивные организации. Речь идет про:

зоологические парки;

музеи и организаций, осуществляющие выставочную деятельность,

плавательные бассейны;

фитнес-центры и иные организации, оказывающие услуги в области физической культуры и спорта (за исключением спортивной подготовки и профессионального спорта);

театры, цирки, концертные залы и организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов;

крытые ледовые катки, океанариумы, и объекты, предназначенные для развлечения и досуга;

аттракционы;

спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные, досуговые и иные мероприятия в качестве зрителей.

Кроме того, в Петербурге запретили проводить физкультурные и спортивные мероприятия с участием несовершеннолетних. Исключения составляют только спортивные мероприятия, которые включены в календарные планы.