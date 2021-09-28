Новые коронавирусные ограничения введут в Удмуртии

Новые коронавирусные ограничения вступят в силу в Удмуртии с 29 сентября. Об этом сообщило izhlife.ru.

В регионе будет запрещена работа фуд-кортов. Заведения общественного питания должны будут либо ограничить заполняемость зала до 50%, либо пускать только гостей с наличием сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на ковид, сделанного в течение последних 72 часов.

Также предоставлять сертификат или ПЦР-тест необходимо будет перед посещением массовых спортивных, культурных и просветительских мероприятий. На входе в магазины и другие учреждения сотрудники обязаны будут проверять температуру у посетителей. Учебным заведениям региона предложили либо перейти на дистанционное обучение, либо отправить учащихся на каникулы.