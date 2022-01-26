Новые кол-центры для приема обращений больных ковидом появятся в ЯНАО

Дополнительные кол-центры для обращений зараженных коронавирусом открывают на Ямале. Делается это по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

В последнее время значительно выросло количество заболевшим коронавирусом. Сотрудники кол-центра записывают пациентов к врачу, а порой даже выступают в роли психологов. Волонтер из Салехарда Диана Марс рассказала, что за время работы услышала более сотни историй пострадавших.

«Я ничего не понимала. Мне предлагали попробовать ответить, а я отвечала: „Нет-нет-нет, не надо, спасибо“. А сейчас это очень легко сделать. Поначалу трудно, а потом привыкаешь. И уже знаешь, что где в программе находится, быстро ориентируешься», — рассказала Диана.