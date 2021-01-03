Новые группы граждан пригласили на вакцинацию в Москве

Начиная с 4 января пройти вакцинацию от коронавируса в Москве смогут работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней. Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что прививочные пункты работают ежедневно, без выходных.

Ежедневно на вакцинацию, по словам Сергея Собянина, записываются более 10 тысяч человек. К концу декабря количество желающих сделать прививку превысило 100 тысяч человек, а 50 тысяч уже привились. Он добавил, что без вакцинации пандемию победить не удастся.

Мэр Москвы отметил, что процесс вакцинации от коронавируса сложнее, чем от гриппа. Препарат требует специальных условий транспортировки, содержания и хранения.

Всего в России по данным на 2 января от коронавируса получили вакцину более 800 тысяч человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он напомнил, что с 1 января россияне могут получить сертификат о пройденной вакцинации на сайте госуслуг. Прививки россиянам делают отечественным препаратом «Спутник V».

Минздрав РФ зарегистрировал две российские вакцины от коронавируса — «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорону» центра «Вектор». Вакцинация началась в Москве с 5 декабря, с 15 декабря — во всех регионах.