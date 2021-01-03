Новые группы граждан пригласили на вакцинацию в Москве
Ежедневно на вакцинацию, по словам Сергея Собянина, записываются более 10 тысяч человек. К концу декабря количество желающих сделать прививку превысило 100 тысяч человек, а 50 тысяч уже привились. Он добавил, что без вакцинации пандемию победить не удастся.
Мэр Москвы отметил, что процесс вакцинации от коронавируса сложнее, чем от гриппа. Препарат требует специальных условий транспортировки, содержания и хранения.
Всего в России по данным на 2 января от коронавируса получили вакцину более 800 тысяч человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он напомнил, что с 1 января россияне могут получить сертификат о пройденной вакцинации на сайте госуслуг. Прививки россиянам делают отечественным препаратом «Спутник V».
Минздрав РФ зарегистрировал две российские вакцины от коронавируса — «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорону» центра «Вектор». Вакцинация началась в Москве с 5 декабря, с 15 декабря — во всех регионах.