Новые ФАПы открыли в Талдомском г. о. Теперь за помощью не надо ехать за десятки километров

Сотням жителей и дачников Талдомского городского округа больше не придется ехать за качественной медпомощью за десятки километров. Сразу два современных фельдшерско-акушерских пункта сегодня открылись в деревне Кошелево и в селе Николо-Кропотки.

Ближайшая остановка к новому фельдшерско-акушерскому пункту находится в Николо-Кропотках. Именно сюда приезжает транспорт из соседних сел и деревень. Новый медпункт находится в семи минутах ходьбы от остановки. Пешая доступность — аспект важный. За медпомощью сюда будут приезжать из 15 населенных пунктов. Дорога достаточно ровная, пробираться не придется — комфортно будет даже пенсионерам.

Источник фото: телеканал «360»

На открытие долгожданного фельдшерско-акушерского пункта местные жители подтянулись, как на экскурсию. Внутри здания пока холодно, отопление здесь включили только сегодня, зато можно похвастаться освещенностью. Здесь есть дневной стационар, а также все оборудование для экстренной медицинской помощи — концентраторы кислорода, дефибриллятор.

В смотровой, на столике с подогревом, можно обследовать грудничков, здесь же будут вести прием узкопрофильные специалисты. Например, врач-гинеколог. В старом фельдшерско-акушерском пункте о таком только мечтали.

«Старый фельдшерско-акушерский пункт находился в жилом доме, в квартире. Не было отдельного здания, чтобы сделать медпункт», — рассказала фельдшер Светлана Тувалова.

Теперь здесь не только отдельное здание, в нем еще и может жить фельдшер.

«У нас есть возможность с комфортом разместить фельдшера, чтобы он круглосуточно мог оказывать медицинскую помощь. Сюда заедет семья фельдшеров, и, когда человек заболел, вне зависимости от времени суток, он может придти сюда, постучать в дверь, и медик придет на свое рабочее место», — отметил глава Талдомского городского округа Владислав Юдин.

Источник фото: Наталья Бухмина

Открыли под Талдомом сегодня еще один фельдшерско-акушерский пункт — в деревне Кошелево. С соседним они — «братья-близнецы». Хозяйствует здесь Марина Солодкова — лучший фельдшер Московской области. За 37 лет работы она трудилась даже в сельском ФАПе, где приходилось топить печь и носить воду из колодца.

«Не хватало многого, конечно. Компьютера — без него никуда сейчас. Не хватало кардиографа, не было аппарата искусственного дыхания», — рассказала фельдшер Марина Солодкова.

Пациентам тоже заходить в старый медпункт не хотелось. Людей много, а места практически не было. Теперь по госпрограмме Московской области «Здравоохранение Подмосковья» современные фельдшерско-акушерские пункты строят повсеместно — даже в самых отдаленных деревнях.