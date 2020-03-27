Новые аппараты ИВЛ разработали в России. Они позволят дышать сразу нескольким пациентам

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило новые образцы аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые могут работать сразу с несколькими пациентами.

В об этом в прямом эфире Первого канала глава агентства Вероника Скворцова.

Она сообщила, что зарубежные медики попытались из-за нехватки оборудования подключать к ИВЛ несколько больных. Однако столкнулись с проблемой — пациенты могли заражать друг друга.

Российскому агентству удалось за несколько дней создать опытные приборы с бактерицидными фильтрами, которые позволяют вентилировать от двух до четырех больных.

«Мы уже с понедельника запускаем производственную площадку, за апрель месяц будет разработано 80 тысяч комплектов», — подчеркнула Скворцова.

Она добавила, что сейчас у агентства есть семь прототипов вакцины от коронавируса. Но готовы к применению они будут не ранее чем через 11 месяцев — по итогам всех испытаний.

По последним данным, в России зафиксировали 1036 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 45 человек, умерли — четыре.