Новые аппараты для диагностики сердца поступили в больницы Подмосковья

В больницы Московской области поступили новые аппараты для диагностики работы сердца. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.

Общая стоимость аппаратов составила 5,4 миллиона рублей. Оборудование будет работать в больницах Ногинска, Жуковского, Зарайска, Шатуры, Озер, Климовска, Подольска, Наро-Фоминска, Яхромы, Красногорска, Электрогорска, Краснознаменска, Щелкова, Одинцова, Мытищ и Видного.

По словам Татьяны Мухтасаровой, сердечно-сосудистые заболевания часто выявляют у людей, прошедших диспансеризацию и профессиональные осмотры.

«Диагностика позволяет выявить патологии на ранней стадии и предотвратить их дальнейшее развитие. Только в сентябре мы закупили 29 аппаратов холтеровского мониторирования в медицинские организации Подмосковья, чтобы сделать диагностику для жителей региона еще более доступной», — добавила министр.

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Холтер-мониторинг — современная методика исследования работы и состояния сердца человека. Такая диагностика представляет собой непрерывную регистрацию электрокардиограммы в течение суток.