Новую вспышку ковида предрекли россиянам

Так считает ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын, сообщил «Интерфакс». «Мое мнение, что некоторая волна в России еще возможна и сбить ее может только массовая вакцинация, это волна, связанная с потеплением. Следующую вспышку можно ожидать в 20-х числах марта — начале апреля», — сообщил Лисицын в эфире телеканала «Россия 24».

Специалист отметил, что новая вспышка коронавируса в Москве и городах, расположенных южнее и севернее российской столицы, возможна уже в начале марта.

Как сообщила «Газета.ru», пандемия коронавируса может продлиться до конца 2021 года. Федор Лисицын уточнил, что отдельные случаи заболевания будут в конце 2021 года и начале 2022-го, но они не будут носить всеобщего характера. На распространение вируса, по его словам, будут влиять новые исследования и выявление переболевших бессимптомно и в легкой форме, а также вакцинация.

Однако не все разделяют мнение Лисицына. Инфекционист Сергей Вознесенский, например, считает, что Россия вышла на плато по ковиду.