Новую вакцину против гриппа начали применять в Подмосковье

В Московской области началась кампания по иммунизации населения против гриппа. Для жителей региона закупили современные вакцины: «Гриппол плюс» для детей и «Совигрипп» для взрослых. Об особенностях прививок в прямом эфире «360» рассказала министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова.

По словам министра, грипп опасен не столько течением заболевания, сколько развитием опасных осложнений. Поэтому главная задача ежегодной вакцинации — снижение заболеваемости населения.

«Сейчас все усилия направлены на проведение вакцинации от гриппа. Все знают, что это тяжелое заболевание, но еще более опасны его осложнения. Поэтому Минздрав сейчас направляет ресурсы на активную иммунизацию населения. В этом году хотим привить около четырех миллионов жителей Подмосковья. Раньше удалось привить около 3,5 миллиона — это и дети, и взрослые. Сейчас призываем проходить вакцинацию семьями. Для себя обозначили минимум по вакцинации детей — порядка одного миллиона», — отметила Татьяна Мухтасарова.

Источник фото: телеканал «360»

Сама инъекция — это малая доза вируса. Когда она попадает в организм человека, ее сканирует иммунитет и вырабатывает защиту. При следующей встрече вирус будет блокирован. В этом году в Подмосковье используют новую четырехкомпонентную вакцину. Это полностью отечественный препарат. Для жителей Подмосковья закуплено более миллиона доз. Это — «Гриппол плюс» для детей и «Совигрипп» для взрослых.

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Процедура не займет более 10-15 минут. Для того чтобы пройти вакцинацию против гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом. В ближайшее время привиться также будет можно в крупных торговых комплексах и у ЖД станций. Для этого в Подмосковье для вакцинации по программе губернатора работают мобильные станции — в медкабинете на колесах вакцинируют до 30 человек в день. Процедура для жителей региона быстрая и бесплатная.

«Мы использует ГРИППО — закупили в необходимом количестве. Около 10-15 минут занимает процедура на одного человека. Мы провели переговоры с крупными торговыми точками, и с жд-станциями, и в ближайшее время будет масштабно развернута программа по вакцинации в местах массового скопления людей», — сообщила министр.