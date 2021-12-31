Новую вакцину от коронавируса «Конвасэл» зарегистрируют в России весной

В России весной зарегистрируют новую отечественную вакцину от коронавируса, которая получила название «Конвасэл». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Доклинические исследования новой вакцины завершились еще в июне 2021 года. По словам главы агентства, результаты доказали безопасность препарата, иммуногенность и защитный потенциал.

Вакцина, разработанная в Санкт-Петербурге, по параметрам производства и лабораторной проверки полностью соответствует требованиям международного стандарта GMP, отметила глава ФМБА.

Площадка для запуска производства уже готова, добавила Скворцова.

Скворцова ранее сообщила, что среди всех, кто привился новой вакциной ФМБА в рамках этапа испытаний, пока не заболел ни один человек. Она уточнила, что первым добровольцам ввели препарат почти 100 дней назад. Всего в испытаниях приняли участие около 150 человек.

Ранее сообщалось, что назальная вакцина «Спутник V» станет доступна уже в I квартале 2022 года.