Новую вакцину от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц ввели добровольцам

В России начались клинические испытания новой вакцины COVID-19 на основе вирусоподобных частиц. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА «Новости» о самочувствии добровольцев.

Препарат разработали ученые центра. Он содержит вирусоподобные частицы и вводится дважды с промежутком три недели, однако отличается от привычного «Спутника V» — оба компонента имеют одинаковый состав. Было привито несколько человек, они перенесли прививку хорошо. Добровольцев выбрали из сотни других желающих, главным условием был отрицательный результат анализа на антитела.

«Никаких абсолютно негативных реакций на введение вакцины не было», — сказал Александр Гинцбург.

Тем временем в России продолжают подделывать сертификаты о вакцинации от коронавируса. С начала пандемии было возбуждено 1 101 уголовное дело, выявлено более 2 500 тысяч фактов таких нарушений.